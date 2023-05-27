Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçük Erkekler Voleybol Yarı Final Grup Birinciliği Nevşehir'de yapıldı. B grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ilk maçında Tokat temsilcisine, ikinci maçında ise Sivas temsilcisine 2-0'lık skorlarla yenilerek son maçlar öncesi finallere veda etmişti. Gruptaki son maçını Ankara temsilcisi TED Koleji ile oynayan Çorum'un küçük efeleri prestij mücadelesi verdiği rakibini 2-0 yenerek gruptaki ilk ve son galibiyetini almış oldu.

(Rıfat KARA)