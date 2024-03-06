Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan 1.Etap Minikler ve Küçükler Jimnastik Türkiye Şampiyonası Mersin'de yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda minik sporcunun ter döktüğü 1.etap turunda Çorum takımı da mücadele etti. Antrenör Elif Turhal Kekeç önderliğinde mücadele eden Çorum takımı Ayşe Buğlem İdgü, Ülkü Asya Çil, Hira Naz Arıcı, İnci Aksoy, Tusem Tuna, Yüsra Çatalcam, Zeynep Göksülük ve Esra Kahraman oyuncu grubu ile yarıştı. 1.etap turunda hünerlerini sergileyen Çorum takımı turnuvaya veda etmesine rağmen, gösterdikleri performans ile Mersinli cimnastik severlerin gönüllerini fethettiler.

Editör: RIFAT KARA