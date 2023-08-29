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Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Vali Yardımcıları Tamer Orhan ile Erdoğan Kanyılmaz’ın da hazır bulunduğu veda programında Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay İlhan Uzunoğlu, Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış ve Laçin Kaymakamı Pınar Ayaz’a hizmetleri için teşekkür edilerek yeni görevlerinde başarı dilekleri iletildi.

Programda Vali Dağlı ile Başkan Aşgın, Kubalı, Uzunoğlu, Atış ile Ayaz’a plaket ve hediye verdi.