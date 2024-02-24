Amatör futbol liglerinde bugün ve yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

İl Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1.Amatör Küme'de şampiyonu ve küme düşen takımı yakından ilgilendiren Kargıserispor ile Mimar Sinanspor arasında oynanacak olan kritik maçı Ahmet Ecevit'in yönetecek. Ecevit'in bu maçta yardımcılıklarını Uğur Koçak ve Erdal Uncuer yapacak.

Liglerde oynanacak maçlar ve yönetecek hakemler şu şekilde;

1.KÜME

Alaca Belediyespor-İskilipspor: Nuriye Çınar Bal, Ebubekir Kılcı, Mertcan Öğreten.

Gülabibeyspor-H.E.Kültürspor: İsmail Sırma, Emrecan Arslan, Fatih Koçak.

İskilipgücü-Ulukavakspor: Abdullah Enes Gökgüney, Ömür Soytemiz, Özkan Dağ.

U16 LİGİ

Mimar Sinanspor-H.E.Kültürspor: Serhat Doğan, Hatice Yıldırım, Atahan Demir.

Çorum Anadolu FK-Hattuşaspor: Ramazan Boyraz, Sefa Kabak, Bahar Çakıcı.

GELİŞİM LİGİ

Çorum FK U16-Keçiörengücü U16: Serhat Doğan, Çiğdem Varan, Bahar Çakıcı.

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Editör: RIFAT KARA