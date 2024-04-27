Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde normal sezonu üçüncü sırada bitirip play-off final bileti almak için mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, 32.hafta maçında, 28 Nisan Pazar günü, ligin en rahat takımlarından Erzurumspor’a konuk olacak.

Son 8 maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak dikkatleri üzerine çeken ve ligin en formda takımı durumunda olan Ahlatcı Çorum FK, yükselişini Erzurum’da da sürdürmeyi hedefliyor. Zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek üçüncü sıradaki yerini korumayı hedefleyen kırmızı-siyahlı ekipte, sezonu kapatan Atakan Cangöz ve Ozan Sol’un yanı sıra sakat ve aynı zamanda sarı kart cezalısı Geraldo forma giyemeyecek.

Kritik maç öncesi son antrenmanını dün yapan Ahlatcı Çorum FK, Erzurum’a bugün Ankara’dan uçakla gidecek.

Transfer yasağına rağmen aldığı başarılı sonuçlarla düşme potasından uzak kalmayı başaran Erzurumspor’da da hesaplar 3 puan üzerine. Az da olsa play-off umudu bulunan Dadaşlar, bu umutları sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Mavi-beyazlı ekipte, Angolalı orta saha oyuncusu Estrela, sarı kart cezalısı olduğu için takımdaki yerini alamayacak.

55 puanlı 3.sıradaki Ahlatcı Çorum FK ile 41 puanla 10.sırada bulunan Erzurumspor arasında Pazar günü Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak maçı Antalya bölgesi A klasman hakemlerinden Serper Barış Saka yönetecek. Saat 16.00’da başlayacak maçta Saka’nın yardımcılıklarını ise İstanbul bölgesinden Mehmet Kapluhan ve Ankara bölgesinden Azad İlhan yapacak. Van bölgesinden Sercan Karaca da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.