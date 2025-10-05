T.C. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı heyeti, Çorum’da Alevi-Bektaşi inanç ve kültür mirasına yönelik önemli ziyaretler gerçekleştirdi.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Esin Saykan, uzmanlar Büşra Uzunoğlu ve Ahu Zeynep Duman ile birlikte Osmancık ilçesindeki Koyunbaba Türbesini ve Sungurlu’ya bağlı Şekerhacılı Köyü Cemevini ziyaret etti.

Ziyaretlerde, cemevlerinin mevcut durumları ve ihtiyaçları yerinde incelenerek yapılması gereken iyileştirme ve bakım çalışmaları hakkında bilgi alındı. Heyet, yerel yöneticiler ve cemevi temsilcileriyle bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi.

Başkan Yardımcısı Saykan, yaptığı açıklamada, Alevi-Bektaşi toplumu için cemevlerinin sadece ibadet yeri değil; aynı zamanda kültürel, sosyal ve dayanışma merkezleri olduğunu vurguladı.

Esin Saykan “Cemevlerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek kalıcı çözümler üretmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” diye konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi