Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada çiftçilerin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Mehmet Tahtasız, üreticinin girdi maliyetlerinin geçen yıla göre yüzde 50’ye varan oranda arttığını vurguladı.

Milletvekili Tahtasız, mazot fiyatının 50 lirayı geçtiğini, buğday tohumunun 25 liraya yükseldiğini, DAP gübresinin ton fiyatının ise 35 bin liraya dayandığını belirterek, “Bu şartlar altında çiftçimiz kara kara düşünüyor” dedi. Ayrıca nisan ayında yaşanan zirai don felaketinin ödemelerinin henüz hesaplara yatmadığını ve TARSİM sigortası olmayan üreticilerin destekten yararlanamadığını da aktardı.

Tahtasız, açıklamasında hükümetin ithalat politikalarını da sert bir dille eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti öncesi Amerikan pirinci, bademi, cevizi ve tütününe vergi muafiyeti tanındığını hatırlatan Mehmet Tahtasız, “Bu karar yerli üretim düşmanlığıdır. Yerli ve milliyiz diyenler, tarım ülkesi Türkiye’yi dışa bağımlı hale getirdi” ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin buğday, arpa, ayçiçeği, patates ve soğanda yaşadığı satış ve kuraklık sorunlarına da değinen Tahtasız, “Türk çiftçisi ne ekerse eksin dert biçiyor. Derdini dinleyen de yok, çözüm için adım atan da yok” diyerek tepkisini dile getirdi.

Türkiye’yi yeniden tarım ülkesi yapacaklarını vurgulayan Tahtasız, tarım kanununda yer alan milli gelirin yüzde 1’inin çiftçiye destek olarak verilmesi maddesini hayata geçireceklerini söyledi.

“Gülmeyi unutan çiftçimizin yüzünü yeniden güldüreceğiz” diyen Milletvekili Tahtasız, üreticinin sorunlarının kalıcı biçimde çözülmesi için CHP’nin somut adımlar atacağını belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi