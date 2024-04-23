Ahmetcan Baş isimli vatandaş, köyleri ile bağlantısı olmayan bir kişinin Pınarcık Köyü’nden aldığı araziye jandarma ekiplerinin koruması altında hobi bahçesi yapmaya başladığını iddia etti.

Cep telefonu ile arazi üzerinde yapılan çalışmaları kayıt altına alan kişi, köyde yaşayan vatandaşların istememesine rağmen, araziyi alan kişinin tanıdığı bazı üs düzey kişilerin de yardımı ile jandarma korumasında hobi bahçesi çalışmalarını sürdürdüğünü iddia etti.

Jandarma ekiplerinin arazide konuşlanarak köylünün inşaatı devam eden araziye yaklaşmaması için önlem aldığını kaydeden Baş, gerekli tüm mercilere şikayette bulunduklarını belirterek, “Devletin jandarmasına siz mi koruyorsunuz diye soruyoruz evet diyorlar. Buraya sadece sulama sistemi döşeyecekler” ifadesini kullandı.