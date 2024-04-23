Çorum'da 23 Nisan için gerçekleştirilen şiir yarışmasında birinci olan bir öğrencinin Gazzeli çocuklar için kaleme aldığı satırlar okuyan ve duyanlara duygu dolu anlar yaşattı.

Çorum'da 23 Nisan için düzenlenen şiir yarışmasında Gazzeli çocukları ve 23 Nisan'ın anlamını işleyen Dr. SadıK Ahmet Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Egemen Demirci birinci oldu. Şiiri, duyarlılığı ve kelimeleri 7'den 77'ye herkesi etkilerken Egemen ödülünü Çorum Valisi Zülkif Dağlı'nın elinden aldı.

23 NİSAN İÇİN ŞİİR YAZDI, GAZZELİ ÇOCUKLARI UNUTMADI

Egemen Demirci kaleme aldığı şiirde kullandığı ifadeler ve anlam bütünlüğüyle öğretmenleri başta olmak üzere büyüklerini etkilerken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için girdiği şiir yarışmasında bayramın uluslararası önemini de dikkate alarak Gazze'de zulüm altında olan akranlarını unutmadı.

İşte 8. sınıf öğrencisi Egemen'in şiir yarışmasında birinci olan 'ÇOCUK OLALIM' adlı şiiri:



DÜNÜ YOK OLAN BUGÜNÜ SAVAŞA KURBAN GİDEN KARDEŞİM

VER ELİNİ BANA, SENİNLE BULUTLARA KARIŞALIM.

BENİM HAKLARIM GÜVENCEDEYKEN SEN SİLAHTAN NEDEN KORKARSIN?

BEN OKULA GİDERKEN SEN NEDEN AĞLARSIN?

BİR YUDUM SUYA, BİR TABAK AŞA NEDEN BÖYLE MAHSUN BAKARSIN?

***

OLSAYDI BİR KURTARICIN

TUTSAYDI SENİN DE ELİNDEN EN BÜYÜK DAYANAĞIN

ŞARTLARIMIZ AYNI OLUR MUYDU?

BU BAYRAMDA SEN DE BENİMLE GÜLER MİYDİN?

BEYAZLARI ALLARI GİYİP DOYASIYA KARDEŞLİK TÜRKÜSÜ SÖYLER MİYDİN?

***

ÇOCUKLUĞU SAVAŞA KURBAN GİDEN KARDEŞİM

BUGÜN BENİM MEMLEKETİMDE BENİM BAYRAMIM

BUGÜN BENİM 23 NİSAN'IM

ATAMDAN KURTARICIMDAN EN BÜYÜK ARMAĞANIM.

***

GEL SENİNLE MAVİLİKLERE KARIŞIP BUGÜNLÜK ÇOCUK OLALIM

YARALARINI SARALIM, RESİM YAPALIM, ÇOCUK GİBİ ŞIMARALIM

ATALIM DİPSİZ KUYULARA DEMİR YIĞINLARINI

BULUTLARI ÜSTÜMÜZE YORGAN YAPIP,

BİR ÇİFT MAVİ GÖZÜN IŞIĞINDA KAYBOLALIM

***

SEVGİ, KARDEŞLİK, BARIŞ TOHUMLARI EKELİM BU 23 NİSAN DA

EDİRNE'DEN ARDAHAN'A DEĞİL SADECE

DÜNYANIN EN UZAK KÖŞELERİNDE SESSİZ ÇOCUKLARA SES OLALIM.

IŞIK OLALIM BU 23 NİSAN DA KARANLIKLARI AYDINLATALIM

***

HIRPALANMIŞ YERLERİNDEN, VURULMUŞ DÜŞLERİNDEN,

YARALI KALBİNDEN, SENİ SEN YAPAN DEĞERLERİNDEN,

İNSANİYETİNDEN, MASUMİYETİNDEN

EN ÇOK DA YARIM KALAN ÇOCUKLUĞUNDAN KUCAKLAYIP

SENİNLE AYDINLIK SABAHLARA, TAZE BAHARLARA KOŞALIM

VER ELİNİ BENİM GÜZEL KARDEŞİM

BUGÜN; BENİM, SENİN TÜM DÜNYA ÇOCUKLARININ GÜNÜ

GEL BU 23 NİSAN DA HEP BİRLİKTE SADECE ÇOCUK OLALIM.

EGEMEN DEMİRCİ 8-A

