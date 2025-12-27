48 takımın katılımı ile gerçekleşen Köylerarası Futbol Turnuvası’nda grup maçlarının ardından çekilen kura ile Play-Off eşleşmeleri belli oldu. Play-Off heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlıyor.

Çorum Belediyesi, İl Genel Meclisi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ASKF tarafından ortaklaşa düzenlenen Köylerarası Futbol Turnuvası’nda heyecan artarak devam ediyor. 48 takımın 12 grupta mücadele ettiği turnuvada grup maçlarının tamamlanmasının ardından gözler bugün ve yarın oynanacak olan Play-Off maçlarına çevrildi. Bugün Mimar Sinan Sahası’nda oynanacak maçlarda saat 17.00’de Buğdüzspor ile Çopraşıhspor, saat 18.30’da Elmapınar FK ile Düvencispor, saat 20.00’de Ovasaray SK ile Boğacık FK karşı karşıya gelecek. Yarın aynı sahada oynanacak maçlarda ise saat 17.00’de Eskice FK ile Ortaköy Şapinuva, saat 18.30’da Çatakspor ile Boğabağı Köyü, saat 20.00’de ise Karacaspor ile Çalıca Köyü takımları kozlarını paylaşacak.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI 4 OCAK’TA

12 takımın mücadele ettiği Play-Off maçlarının ardından çeyrek final maçları 4 Ocak Pazar günü oynanırken, yarı final maçları 11 Ocak Pazar günü oynanacak. Turnuvada final heyecanı ise 18 Ocak Pazar günü yaşanacak.