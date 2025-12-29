Çorum Belediyesi, İl Genel Meclisi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ASKF tarafından ortaklaşa düzenlenen Köylerarası Futbol Turnuvası’nda Play-Off maçları tamamlandı. Hafta sonu Mimar Sinan Sahası’nda oynanan maçlarda Ovasaray SK, Boğacık FK takımını 4-0 yenerek direk yarı finale adını yazdırırken, Karacaspor Kulübü, Çalıca Köyü takımını 4-1 yenerek direk yarı finale adını yazdıran ikinci takım oldu.

Diğer maçlarda ise Çopraşıhspor, Buğdüzspor’u 2-1, Elmapınar FK, Düvencispor’u 6-0, Ortaköy Şapinuva, Eskice FK takımını 3-1 ve Boğabağı Köyü, Çatakspor’u 6-1 yenerek çeyrek finale yükselen takımlar oldular.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI 4 OCAK’TA

Turnuvada çeyrek final maçları 4 Ocak Pazar günü yine Mimar Sinan Sahası’nda oynanacak. Saat 18.00’de oynanacak maçta Çopraşıhspor ile Elmapınar FK karşı karşıya gelirken, saat 19.30’da ise Ortaköy Şapinuva ile Boğabağı Köyü takımları kozlarını paylaşacak.

YARI FİNAL MAÇLARI 11 OCAK’TA

Yarı finale direk adını yazdıran takımlardan Ovasaray SK takımı yarı finalde Çopraşıhspor-Elmapınar FK galibi ile karşılaşacak. Karacaspor ise Ortaköy Şapinuva-Boğabağı Köyü maçının galibi ile kozlarını paylaşacak.

11 Ocak Pazar günü Mimar Sinan Sahası’nda oynanacak yarı final maçlarında ilk maç saat 18.00’de, ikinci maç ise 19.30’da oynanacak.