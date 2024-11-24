ÇESOB Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda KOSGEB tarafından sunulan güncel destekler ve hibe programları detaylı bir şekilde katılımcılara aktarıldı. Uzmanlar, katılımcıların bu desteklerden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi verirken, merak edilen sorulara da yanıtlar verdi.

Girişimci adaylarının KOSGEB Girişimcilik Desteklerinden, işletme sahiplerinin ise sunulan fırsatlardan faydalanmasını sağlamak için yapılan bilgilendirmede, girişimcilerin ve işletmelerin desteklerden nasıl faydalanabileceklerine dair merak ettikleri tüm konular ele alındı, katılımcıların desteklerden nasıl faydalanabileceğinden bahsedildi.

Avrupa KOBİ Haftası kapsamında yapılan etkinliğin amacının Çorum’daki işletmelerin ve girişimcilerin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak olduğu belirtildi. ÇESOB yetkilileri, bu tür bilgilendirme toplantılarının süreceğini belirterek, katılımın önemine vurgu yaptı.

Editör: RIFAT KARA