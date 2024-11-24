Sungurlu Karakaya Köyü’nde 15 dekarlık alanda 1200 adet Deveci armudu ile üreticilik yapan emekli astsubay Yüksel Apaydın, yetiştirdiği meyve ve sebzelerin dolu yağışı ve don olaylarından zarar görmemesi Türkiye'de yeni bir uygulama olan 'file örtü' tekniği kullanmaya başladı.

File örtüsü projesi için kırsal kalkınma yatırımları destekleme programına başvuru yapan üretici Apaydın, 600 bin liralık projesine 300 bin lira destek almaya hak kazandı. Apaydın’ın serasına uyguladığı file tekniği sayesinde yağış sırasında ürünleri dolu ve don olaylarından zarar görmüyor.

Kırsal kalkınma yatırımları destekleme programı kapsamında 15. etapta, altyapı yatırımlarından Sungurlu Karakaya köyünde dolu ve don zararı için yapılan file sistemi projesi için 300 bin TL hibe desteği Bakanlık tarafından verildi.

Editör: HABER MERKEZİ