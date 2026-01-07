KOSGEB, 2026 yılının ilk büyük destek paketini “KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor” sloganıyla hayata geçiriyor. Program kapsamında yeni iş kuran veya işini büyütmek isteyen girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar finansman desteği sağlanacak.

Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine yeni bir ivme kazandırmayı hedefleyen KOSGEB, 2026 yılının ilk büyük destek programını başlatıyor. “KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor” sloganıyla hayata geçirilen program kapsamında, yeni iş kuran ya da mevcut işini geliştirmek isteyen girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar destek verilecek.

Programın ilk dönem başvuruları, 3 Ocak – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak. İşini kurmak veya büyütmek isteyen girişimciler için son başvuru tarihi 31 Ocak 2026 olarak açıklandı.

Destek programı kapsamında girişimcilere sunulan imkanların geniş bir yelpazeyi kapsadığı belirtildi. Buna göre İş Geliştirme Desteği başlığı altında, 1,5 milyon TL’ye kadar yüzde 80 oranında geri ödemeli destek sağlanacak. Kadın, genç, engelli, gazi veya şehit yakını girişimciler için bu destek limitinin 150 bin TL artırılacağı bildirildi.

Ayrıca Kredi Finansman Desteği kapsamında, kadın ve genç girişimcilere bankalar aracılığıyla 1 milyon TL’ye kadar işletme sermayesi desteği sunulacak. Bu kredilerin maliyetinin yüzde 50’si KOSGEB tarafından karşılanacak.

Sağlanan destek bütçesinin; personel maaşları, makine-teçhizat alımı, yazılım, pazarlama ve danışmanlık giderleri gibi birçok alanda kullanılabileceği ifade edildi. Özellikle imalat, bilişim, yazılım ve Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren projelerin öncelikli olarak destekleneceği kaydedildi.

Geri ödeme koşullarına ilişkin yapılan açıklamada ise, desteklerde faiz veya komisyon uygulanmayacağı, geri ödemelerin ise 36 aylık program süreci tamamlandıktan sonra başlayacağı vurgulandı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan KOSGEB Çorum Müdürü Halit Sıddık Tonkuş, “Bakanlığımızın vizyonu doğrultusunda, işini kurmak isteyen vatandaşlarımıza sağladığımız desteklerle amacımız; gençlerimizi, kadınlarımızı ve yenilikçi fikirleri olan vatandaşlarımızı ekonomiye kazandırmak, Çorum’dan yeni başarı hikâyeleri çıkarmaktır” dedi.

