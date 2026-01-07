Seç-Al uygulaması Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda 5 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe girdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Pazartesi Pazarı’nda incelemelerde bulunarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Candan, “Seç-Al uygulaması, Çorum’daki pazar alışverişine yeni bir düzen ve güven kazandıracak” dedi.

Yeni uygulama ile vatandaşlar, seçilebilir ürünleri kendileri seçip dokunarak alabilecek, satın aldıkları ürünleri pazar yerinde kontrol edebilecek ve tartı noktasında tarttırabilecek. Böylece hem tüketici memnuniyeti artırılacak hem de pazar düzeni korunacak.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, uygulamanın esnafın düzenini koruyacağı ve vatandaşların daha kaliteli hizmet almasını sağlayacağı ifade edildi. Ancak organik ve hassas yapıları nedeniyle bazı ürünlerin Seç-Al kapsamı dışında bırakıldığı belirtildi.

Seç-Al kapsamı dışında kalan ürünler arasında; çilek, şeftali, kayısı, muz, kiraz, üzüm gibi hassas meyveler, balık çeşitleri, şarküteri ve süt ürünleri, kuru bakliyat, baharat ve aktar ürünleri, kuruyemişler, unlu mamuller ile marmelat, bal, reçel ve benzeri ürünler yer alıyor. Bu ürünler haricindeki tüm ürünler Seç-Al yöntemiyle satışa sunulacak.

Açıklamada, uygulamaya uyulmaması durumunda Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik’in 27-1/d maddesi uyarınca “satıştan kaçınmak” yaptırımının uygulanacağı hatırlatıldı.

“Seç-Al” uygulaması, ilk günden itibaren hem vatandaşlardan hem de pazarcı esnafından olumlu geri dönüşler aldı. Vatandaşlar, ürünlerini seçerek alabildikleri için memnun olduklarını belirtirken, pazarcı esnafı ise uygulamanın semt pazarlarına olan ilginin yeni düzenlemeyle artacağını ifade etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, uygulamanın hayata geçirilmesi sürecinde gösterdikleri anlayış ve verdikleri destek dolayısıyla pazarcı esnafına teşekkür ederek, vatandaş–esnaf iş birliğiyle daha düzenli ve sağlıklı pazar alanları oluşturulmaya devam edileceğini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi