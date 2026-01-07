İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından medyaya yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un avukatı Hüseyin Kaya, verdiği röportajda dikkat çeken bilgiler aktardı.

Süperhaber'e konuşan Kaya, "Gündeme gelen bazı başlıklar soru olarak bize sorulmadı, gündeme bile gelmedi. Uyuşturucu ticareti, şantaj, örgütlülük gibi meseleler asla dosyada gündeme gelmedi. Müvekkilin uyuşturucuyu kullanıp kullanmadığı ve hangi koşullarda kullandığıyla ilgili ayrıntılar soruldu. Akif, uzun süredir uyuşturucu kullanmadığı için uyuşturucu kullanmadığını ilk ifadesinde beyan etti. Daha sonra ifadesinde bu konuya açıklık getirdi" dedi.

“UYUŞTURUCUYA BENİ VEYİS ATEŞ BAŞLATTI”

Kaya, Ersoy'un ek ifadesinde ''Uyuşturucuya beni Veyis Ateş başlattı, ilk onun teklif etmesiyle başladım'' dediğini anlattı.

Yine aynı ifadede Ersoy'un ilk kullanımın doğal ve spontane başladığını söylediğini, Veyis Ateş ile yakın ilişkisinin bulunduğunu, yine bir ortamda uyuşturucu kullanımı teklif edildiğini, teklif üzerine başladığını savcılığa anlattığını belirten Hüseyin Kaya, ''Ek ifadeyi hukuki strateji ile vermedik”' ifadelerini kullandı.

“CEBECİ’NİN DOSYASI AYRI YÜRÜYECEK”

Aynı soruşturma kapsamında uyuşturucu kullanımı iddiasıyla tutuklu bulunan spiker Ela Rumeysa Cebeci ile Mehmet Akif Ersoy'un dosyasının ayrılması gerektiğini ifade eden Kaya, ''Savcılığa bunu ifade ettik. Müvekkilin Cebeci ile hiçbir ilişkisinin olmadığı dosyadan anlaşılıyor. Bence ayrı yürüyecek. Hatta Ela Rumeysa Cebeci'nin dosyasının, Ersoy'un dosyasının fevkinde yürüyecek bir halde olduğunu düşünüyorum. Müvekkilim ile alakası olmayan konuların ayrılması gerektiğini düşünüyoruz. Derdimiz soruşturmaya ve yargıya yardımcı olmak” dedi.

Can Holding soruşturmasında kara para aklama soruşturmasında tutuklu bulunan Kenan Tekdağ ile ilgili bu dosyada da değerlendirmeler var diyen Hüseyin Kaya, ''Akif bu konuda da samimi beyanlarını iletti. Suçlamaya yönelik bir iddia ortaya çıkmadı. Aralarında patron-çalışan ilişkisi olduğunu, özel bir yakınlıklarının olmadığı da ortaya çıkıyor. Akif'in durumundan dersler çıkarılması gerekiyor” dedi.

EK İFADE ORTAYA ÇIKTI

Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, 30 Aralık’ta savcılığa etkin pişmanlıktan faydalanma talebiyle 3 saat ek ifade vermişti. Ersoy’un etkin pişmanlık ifadesine ulaşıldı. Söz konusu ifadeden ilgili kısımlar şu şekilde:

“İLK KEZ VEYİS ATEŞ’LE KULLANDIM”

“Hatırladığım kadarıyla 2019 yılında Piyalepaşa’daki evimdeyken Veyis Ateş bana geldi. Daha önce de bana ziyaretlere gelirdi. Oturur, sohbet ederdik. Ancak bu gelişinde yanına uyuşturucu madde ile gelmişti. Ben hayatımda ilk defa orada uyuşturucu maddeyi gördüm. Daha sonra uyuşturucu hakkında nedir, ne etkisi vardır şeklinde üzerine konuştuk. Ben o dönemler alkol bile almıyordum. O gün ya da ikinci getirmesinde Piyalepaşa’daki evimde uyuşturucu maddeyi (k…) ilk defa içtim. Hatta içerken de bağımlılık yapmasından ve yan etkilerinden biraz çekinmiştim."

“Bu olaydan kısa bir süre sonra Seba Flats’teki evime taşınmıştım. Bu dönemlerde E.A. ile sevgiliydim. D.Y de Ebru’nun arkadaşıydı. Üçümüz bir gün balıkçıda yemek yerken S.S ve yanında E. isimli bir kız ile tanıştık. Arkadaşlığımız bu vesileyle ilerledi hatta evlerine bizi yemeğe de davet etmişlerdi. E. ile S’nin evinde bana sürpriz doğum günü partisi hazırlamışlardı. Gittiğimde evde 10-12 kişi vardı. Orada Ahmet Göçmez ile tanıştım, Kalabalık dağıldıktan sonra evde Ahmet, S., ben ve E. vardık. Başka kimse var mıydı hatırlamıyorum. Mutfağa doğru baktığımızda mutfakta bir hareketlilik olduğunu fark ettik. Daha sonra anladık ki S. ile Ahmet kokain içmişler. Sonra S. bana daha önce denedin mi diye sordu. Ben de evet bir kere denemiştim dedim. Ben o gün orada güvenemediğim için içmedim. Ancak 1-1,5 ay sonra bir kere daha gittiğimizde içtim. O süre zarfında biz Ahmet ile arkadaş olduk. İkinci gidişimde Ahmet de oradaydı. Tam hatırlamıyorum ancak Ahmet ile beraber gitmiş olabiliriz. Ev yine kalabalıktı. Kalabalık dağıldıktan sonra S. tekrar hazırlık yaptı. Ben de onlarla ilk defa orada kullandım. S. bana mutfakta var dedi. Ben de mutfağa gidip buruna çekme şeklinde kullandım. Bu benim hayatımda ikinci defa uyuşturucu madde kullanışımdı."

“TORBACISI OLDUĞUNU BİLİYORDUM”

“O zamanlar Veyis Ateş ile tanışmak istiyorlardı. Tam nerede tanıştırdığımı hatırlamıyorum. S. ve Ahmet benim evime de gelmişlerdi. Belki orada tanıştırmış olabilirim bu süreçte biz Ahmet ile samimi olduk. Daha sık görüşmeye başladık. Bu süreçte E. ile ilişkimiz ayrıl-barış şeklindeydi. 8 Ocak 2021 tarihinden kısa bir süre sonra E. ile tamamen ayrıldık."

“Daha sonraki süreçte ben P. ile sevgili oldum. Ahmet başta uyuşturucu madde kullandığını çok belli etmiyordu ancak samimiyet arttıkça uyuşturucu maddeyi daha sık kullandığını anladım."

“O zamanlarda Ahmet, Maslak 1453’le oturuyordu. Biz tanıştıktan kısa bir süre sonra da Emirgan’a taşındı. Taşındıktan sonra da biz daha sık görüşmeye başladık. Ahmet benim ailemle ben de Ahmet’in ailesi ile tanıştık hatta birbirimizin arkadaşlarıyla da tanıştık. Bir araya geldiğimiz sosyal ortamımız da çok oldu. Ahmet’in Emirgan’daki evindeyken uyuşturucu madde olurdu. Birlikte birkaç defa kullandık. 3-4 senelik süreç içerisinde ortalama 10 kere Emirgan’daki evde uyuşturucu madde kullanmışızdır. Ahmet’in evinde sürekli olurdu. Dışarıdan geldiğine şahit olmadım ancak torbacısı olduğunu biliyordum."

“ELA RÜMEYSA CEBECİ ‘EVDE GÖRÜŞELİM’ DİYE MESAJ ATTI”

"Fevzi Çakır ile Ela Rümeysa Cebeci’nin arası çok yakındı. Ela’nın işe girebilmesi için Fevzi aracılık yaptı. Benim Ela Rumeysa Cebeci ile hiçbir şekilde ilgim yoktur. Hayatımda hiç yalnız görüşmedim. Ela gözaltına alınmadan 2 gün önce bana mesaj atmıştı, ‘Oturalım kahve içelim’ dedi. Ben de ‘Aynı kurumda çalışıyoruz. Dışarıda görüşmemiz uygun olmaz’ dedim. O da ‘Sen de bekarsın. Ben de bekarım evde görüşelim’ demişti."

"ESKİ EŞİME MÜNASEBETSİZ MESAJLAR ATTIĞI İÇİN TELEFONDA TARTIŞTIM“

"Çağatay Özdemir ile yüz yüze tanışmadım ancak telefonda tartışmışlığım var. Kendisi eski iletişim başkan yardımcısıdır. Herhangi bir hukukum yoktur, Bir Cumhurbaşkanlığı seyahatinde eski eşim P.’ye münasebetsiz mesajlar attığı için kendisi ile telefonda tartışmıştım. Kendisi de özür mesajı atmıştı."