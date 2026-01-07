Çorum’da genel asayiş konularının değerlendirildiği Ocak Ayı Genişletilmiş Asayiş Toplantısı, Ali Çalgan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz katıldı.

Toplantıda; il genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş hizmetleri, suçla mücadelede alınan tedbirler ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı. Mevcut durumun değerlendirilmesinin yanı sıra, önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ve sahada uygulanacak çalışmalar üzerinde duruldu.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunmasının öncelik olduğu vurgulanırken, emniyet ve jandarma birimleri başta olmak üzere ilgili kurumların iş birliği içinde çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.

Muhabir: SELDA FINDIK