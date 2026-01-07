Çorum İnsani Değerler Platformu, Venezuela’da yaşandığı iddia edilen gelişmelere ilişkin sert bir açıklama yayımlayarak, küresel emperyalist politikaların yalnızca Latin Amerika ile sınırlı olmadığını, Ortadoğu başta olmak üzere geniş bir coğrafyada benzer yöntemlerle sürdürüldüğünü savundu.

Açıklamada, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolás Maduro ve eşine yönelik gerçekleştirildiği öne sürülen operasyonun, demokrasi ya da uyuşturucuyla mücadeleyle ilgisi olmadığı; esas hedefin Venezuela’nın enerji kaynakları ve ABD çıkarları olduğu ifade edildi.

“ULUSLARARASI HUKUK YOK SAYILIYOR”

Platform tarafından yapılan değerlendirmede, küresel emperyalizmin kendi çıkarları doğrultusunda uluslararası hukuk, insan hakları ve demokrasi gibi kavramları işlevsiz hâle getirdiği ileri sürüldü. 7 Ekim 2023 sonrası Gazze’de yaşananların, Batı’nın çifte standardını bir kez daha gözler önüne serdiği savunuldu.

Gazze’de devam eden işgal ve saldırılara karşı Venezuela ve bazı Latin Amerika ülkelerinin açık tavır aldığı hatırlatılan açıklamada, ABD ve Siyonizm’in kendilerine karşı duran ülkelere ekonomik, siyasi ve askeri baskı uyguladığı öne sürüldü. Bu baskıların hedefinde yalnızca Venezuela’nın değil; Meksika, Küba, Danimarka, İran ve Türkiye’nin de bulunduğu ifade edildi.

“ASIL YARGILANMASI GEREKENLER NETANYAHU VE TRUMP”

Açıklamada, Gazze’de yaşananların uluslararası sistemin çöküşünü hızlandırdığı belirtilerek, “Ortadoğu merkezli dünyanın en büyük terör örgütünün canlı yayında soykırım işlemesi, sadece bir hukuk ihlali değil, küresel düzenin çöküşünün tezahürüdür” ifadelerine yer verildi. Bu çerçevede, tutuklanması ve yargılanması gerekenlerin Benjamin Netanyahu ve Donald Trump olduğu savunuldu.

ABD İÇ SİYASETİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Platform açıklamasında, Venezuela’ya yönelik hamlenin yalnızca dış politika ve enerji ekseninde değil, ABD iç siyaseti bağlamında da değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Trump yönetiminin iç kamuoyunda baskı altında olduğu bir dönemde, sert dış politika adımlarının dikkatleri başka yöne çekme amacı taşıyabileceği ileri sürüldü.

“EN BÜYÜK GÜÇ BİRLİK VE İSTİKRARDIR”

Açıklamanın son bölümünde, emperyalist tehditlere karşı askeri ve ekonomik gücün yanı sıra toplumsal birlik, beraberlik ve siyasal istikrarın hayati önemde olduğu vurgulandı. Venezuela örneğinin, dış müdahalelerin çoğu zaman ülke içindeki iş birlikleriyle mümkün hâle geldiğini gösterdiği ifade edildi.

Çorum İnsani Değerler Platformu, modern dünyanın sürüklendiği ahlaki çöküş ve küresel adaletsizlik karşısında, İslam’ın adalet ve merhamet merkezli medeniyet anlayışının insanlık için bütüncül bir çıkış yolu sunduğu da vurgulandı.

Muhabir: Haber Merkezi