Çorum Belediyesi’nde memurlarının ekonomik şartlarının iyileştirilmesine yönelik olarak hazırlanan Sosyal Denge Sözleşmesi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Burhan Şahin tarafından imzalandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Sosyal denge sözleşmemiz memurlarımıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Burhan Şahin de, Belediye de çalışan tüm memurları ilgilendiren sosyal denge sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni ederek, “Sözleşmemiz için tüm memurlarımız adına Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.

Muhabir: RIFAT KARA