Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan teknik personel tarafından, kadın çiftçilere yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Eğitim programı kapsamında, kırsal üretimde verimliliğin artırılması, hayvan ve ürün sağlığının korunması ile kaliteli üretimin yaygınlaştırılması amaçlandı.

Gerçekleştirilen eğitimde; süt sağımında hijyen ve doğru uygulamalar, buzağı bakım ve besleme esasları, peynir yapımı, meyve ve sebzelerde görülen hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri gibi başlıca konular ele alındı.

Uygulamalı anlatımlar ve örneklerle desteklenen eğitimde, kadın çiftçilerin soruları yanıtlanırken, günlük üretim sürecinde karşılaşılan sorunlara yönelik pratik çözümler paylaşıldı. Katılımcıların yoğun ilgisi ve aktif katılımı, eğitimin verimliliğini artırdı.

Kadın üreticilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayan bu tür eğitim çalışmalarının, tarımsal üretimde kalite ve sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi.

