Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi, 6 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname kapsamında 7 vali merkeze çekilirken, 19 ilde vali değişikliği gerçekleştirildi.

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Kararname ekindeki listeye göre, uzun süredir çeşitli illerde görev yapan bazı valiler Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atanırken, çok sayıda ilde karşılıklı görev değişimleri yapıldı. Ayrıca, kaymakamlık ve bakanlık merkez teşkilatında görev yapan bazı isimler de vali olarak görevlendirildi.

VALİ ÇALGAN YERİNİ KORUDU

Kararnamenin yayımlanması ile birlikte Çorum Valisi değişti mi? Vali Ali Çagan listede mi? Gibi soruların cevapları yanıt buldu. 19 Eylül 2024 tarihinde ilimize atanan Çalgan yerini korudu. Çalgan, Çorum'un mülki idare amiri olarak çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

Ali Çalgan kimdir?

1966 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamlamasının ardından, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Askerlik görevini Yedek Subay olarak ifa ettikten sonra 1990-1992 yılları arasında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bütçe Finansman Müdürlüğü’nde çalıştı.

1992 yılında İçişleri Bakanlığı’nın açtığı Kaymakamlık sınavını kazanarak Bursa Valiliği'nde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Bursa Mudanya’da Kaymakam Refikliği, Çankırı’nın Şabanözü ve Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı. 1993-1994 yılları arasında İngiltere’de dil eğitimi alarak, genel ve yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar yürüttü.

Kaymakamlık görevinde bulundu

Sırasıyla 1995-1998 yılları arasında Rize’nin Derepazarı, 1998-2000 yılları arasında Van’ın Çatak, 2000-2003 yılları arasında Ordu’nun Kumru ilçelerinde Kaymakamlık görevlerinde bulundu. Çatak'ta gerçekleştirdiği 400 konutluk Konalga Köy Kent Uygulaması Projesi ile 2000 yılında Yılın İdarecisi ödülüne layık görüldü.

2003 yılında Mülkiye Müfettişliğine, 2004 yılında Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Ali ÇALGAN, 2007 yılında Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine tefrik edildi.

2012 yılında ABD Virginia Commonwealth Üniversitesi'nde yerel yönetimler ve kent güvenliği alanında araştırmalar yaptı.

26.06.2021 tarihinde, Vali-Kaymakamlar ile diğer Mülki İdare Amirlerinin tek meslek kuruluşu olan Türk İdareciler Derneğinin Genel sekreterlik görevine seçilmiş olan Ali Çalgan halen bu görevi sürdürmektedir.

Meslek yaşamı boyunca birçok mesleki kurs, seminer ve çalışma ziyaretine katıldı. Çok sayıda kurs ve seminerde başta Mülki İdare Amirleri olmak üzere İçişleri Bakanlığı memurlarına dersler verdi.

2017 yılında atandığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı görevini sürdürmekte iken, 19 Eylül 2024 tarihli 32667 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2024/321 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Çorum Valiliği görevine atanmış olan Ali Çalgan, İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.

Merkeze çekilen valiler

Kararname kapsamında aşağıdaki valiler, mevcut görevlerinden alınarak Vali‑Mülkiye Başmüfettişliği görevine atandı:

Selçuk Aslan – Düzce Valisi

Ercan Turan – Iğdır Valisi

Mehmet Ali Kumbuzoğlu – Aksaray Valisi

Hülya Kaya – Yalova Valisi

Hüseyin Aksoy – Eskişehir Valisi

Ömer Faruk Coşkun – Denizli Valisi

Aziz Yıldırım – Trabzon Valisi

Kararnameyle birlikte 19 ilde vali değişikliği gerçekleşti. Yapılan atamalar şu şekilde oldu:

Ardahan Valiliği: Mehmet Fatih Çiçekli (Karaman Valisi)

Iğdır Valiliği: Mustafa Fırat Taşolar (Çankırı Valisi)

Bingöl Valiliği: Cahit Çelik (Niğde Valisi)

Giresun Valiliği: Mustafa Koç (Ağrı Valisi)

Karaman Valiliği: Hayrettin Çiçek (Ardahan Valisi)

Yalova Valiliği: Ahmet Hamdi Usta (Bingöl Valisi)

Trabzon Valiliği: Tahir Şahin (Kilis Valisi)

Düzce Valiliği: Mehmet Makas (Kırıkkale Valisi)

Osmaniye Valiliği: Mehmet Fatih Serdengeçti (Giresun Valisi)

Eskişehir Valiliği: Erdinç Yılmaz (Osmaniye Valisi)

Denizli Valiliği: Yavuz Selim Köşger (Adana Valisi)

Adana Valiliği: Mustafa Yavuz (Karabük Valisi)

Aksaray Valiliği: Murat Duru (Çankaya Kaymakamı)

Kilis Valiliği: Ömer Kalaylı (Sarıyer Kaymakamı)

Kırıkkale Valiliği: Hüseyin Engin Sarıibrahim (Vali‑Mülkiye Başmüfettişi)

Karabük Valiliği: Oktay Çağatay (Vali‑Mülkiye Başmüfettişi)

Niğde Valiliği: Nedim Akmeşe (Personel Genel Müdürü)

Çankırı Valiliği: Hüseyin Çakırtas (Eğitim Dairesi Başkanı)

Ağrı Valiliği: Önder Bozkurt (AFAD Başkan Yardımcısı)

Valiler Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdi.