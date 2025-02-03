İzleme komitesinde yer alan kulübün eski futbolcularından Nedim Köseoğlu’nun geçtiğimiz günlerde 3.Lig ekibi Yozgat Belediyesi Bozokspor’a sportif direktör olmasıyla boşalan göreve Ali Koçak’ın getirildiği belirtildi.

Hem Çorumspor, hem de Ahlatcı Çorum FK’da forma giyen Çorumlu futbolculardan olan Ali Koçak, profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra amatör olarak futbol oynamaya devam ediyor. 32 yaşındaki Ali Koçak, 1.Amatör Küme takımlarından Alacagücü’nde top koşturuyor.