Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK’da Osman Özköylü ile yolların ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevine Çağdaş Çavuş getirildi. 42 yaşındaki deneyimli teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Çağdaş Çavuş, en son bu sezon Manisa FK’yı çalıştırdı. Siyah-beyazlı ekip, Çağdaş Çavuş nezaretinde 16 resmi maça çıkarken, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 9 yenilgi alarak 17 puan toplarken, attığı 20 gole karşılık 24 gol yedi.

Çavuş, Yalçın Koşukavak ve Osman Özköylü’nün ardından Iğdır FK’nın bu sezonki üçüncü teknik direktörü oldu.