Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak maçta Trabzon bölgesi üst klasman hakemlerinden Melih Kurt düdük çalacak. Saat 15.30’da başlayacak maçta Melih Kurt’un yardımcılıklarını Çanakkale bölgesinden Tuncay Ercan ile Eskişehir bölgesinden Ömer Yasin Gezer yapacak. İzmir bölgesinden Anıl Şen ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

32 yaşındaki orta hakem Melih Kurt, kariyerinde iki takımın da ilk kez maçını yönetecek.