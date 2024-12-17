İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Çorum ziyareti sırasında koruma görevlileri ile basın mensupları arasında yaşanan gerginlik, ulusal basında da yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde ilimize gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun katıldığı bir toplantıda koruma görevlileri toplantıyı takip eden basın mensuplarına fiziksel ve sözlü saldırıda bulundu.

Basın mensuplarını tartaklayan ve hakaret eden korumaların, toplantıya davetli olarak gelen gazetecilere yönelik bu tutumu tepki topladı.

Toplantı sırasında basın mensuplarına yönelik saldırıya ilişkin görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündem oluşturdu.

Bu olay, hem yerel hem de ulusal medya kuruluşları tarafından geniş bir şekilde ele alındı. Bir çok televizyon kanalı olayı izleyicilerine görüntüler eşliğinde duyururken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun yapıcı tavrına rağmen korumaların yarattığı teröre vurgu yapıldı.

Editör: Haber Merkezi