Çorum’da basın mensupları ve İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu’nun korumaları arasında çıkan vahim olay sonrasında olay çeşitli siyasi parti temsilcileri tarafından kınanmış be kınanmaya devam ediyor.

Bir kınama da olayın yaşandığı anda salonda bulunan Çorum merkez Bahçelievler Mahallesi Muhtarı emekli Çorum Nüfus Müdür Aziz Önal’dan geldi.

Konuyla ilgili bir mesaj yayınlayan Aziz Önal; “15.12.2024 tarihinde İlimizi ziyaret edene İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun yapmış olduğu salon toplantısı sırasında yerel basınımızın değerli üyeleri Volkan Sınayuç, Cuma Şahin, Engin Erenler ve Leblebi Tv sahibi Erkan Karaca’ya yapılan kötü muameleyi şiddetle kınıyoruz. Dün olduğu gibi bugünde yerel basınımızın yanındayız”

Editör: Haber Merkezi