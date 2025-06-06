Mevsimin kurak geçmesi, birçok köyde yağmur duası etkinliklerinin düzenlenmesine neden oldu.

Çorum'un Mecitözü İlçesi Körücek Köyü'nde şükür kurbanı kesilerek, yağmur duası düzenlendi. Siyasiler ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri de köy halkını yalnız bırakmadı.

Mecitözü İlçesi Körücek Köyü Muhtarlığı ve Körücek Köyü Dayanışma ve Kalkındırma Derneği tarafından organize edilen yağmur duası ve şükür kurbanı, köy halkının ve çevre köylerden konukların katılımı ile gerçekleştirildi.

Köy Muhtarı İlhan Topçu ve Dernek Başkanı Hikmet Yavuz’un organizesi ile düzenlenen yağmur duası öncesi köy halkının katkılarıyla alınan kurbanlar kesildi.

Köy imamı Saffet Demir eşliğinde; bereketli, verimli bir sezon, kazasız-belasız bir çalışma dönemi, dengeli yağış ve birlik-beraberlik için dua eden Körücekliler, daha sonra ise köy konağında lokma paylaştı.

Programa; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, AK Parti Mecitözü İlçe Başkanı Haşim Atmaca, İl Genel Meclis Üyeleri; Yusuf Sapancı, Ömer Boyraz, Atiye Yaşar, CHP İl Başkan Yardımcıları Kenan Sir, Halil Ünal, Mecitözü Süt Birliği Başkanı Metin Ayvaz, Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri; Sait Yetkin, Bülent Bayrak, Mecitözü Dernekleri Federasyonu Başkanı Ömer Aydoğdu, Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri, KÖYDES Encümen Üyesi ve Alören Köyü Muhtarı Mustafa Kaya, Çobandivan Köyü Muhtarı Sinan Ergen, Fındıklı Köyü Muhtarı Kazım Aşkın, çevre köylerden bazı konuklar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğe katılan Milletvekili Mehmet Tahtasız ve CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, köy halkı ile sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Köy Muhtarı İlhan Topçu ve Dernek Başkanı Hikmet Yavuz, etkinliğin düzenlenmesi sırasında kendilerine yardımcı olan ve katılan tüm köylülere teşekkür ederek, yağmur ve şükür duası organizasyonun geleneksel olarak sürdürüleceğini söyledi. Muhtar Topçu ve Başkan Yavuz, yemeklerin hazırlanması ve dağıtımı sırasında katkıda bulunanlara da teşekkür ettiler.