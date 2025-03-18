Çorum futbolunun önemli isimlerinden antrenör Korkmaz Alben’in kardeşi Ergün Alben hayatını kaybetti.

Antalya’da ikamet eden Mali Müşavir Ergün Alben (65) yaklaşık 2 ay önce geçirdiği kalp krizi sonrası kalbine pil takılmıştı. Geçen süre içerisinde kalbine takılan pilin yetersiz gelmesi sebebi ile önceki gün hastaneye kaldırıldı. Daha sonra yoğun bakıma alınan Ergün Alben bu sabah saatlerinde organ yetmezliği nedeni ile hayata gözlerini yumdu.

Ergün Alben’in cenazesi yarın Antalya Uncalı Cami’nde kılınacak öğle namazının ardından Kurşunlu mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.