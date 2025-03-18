Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA) İzmir Şubesi ile İzmir Çorum Dernekleri Federasyonu’nun ortaklaşa düzenledikleri “Taş Yerinde Ağırdır - Hattuşa'dan Bergama'ya” semineri Karşıyaka Belediyesi'ne ait Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

ÇEKVA İzmir Şube Başkanı Orhan Renkli’nin açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, geçmişte iki dönem Bergama Belediye Başkanlığı yapan, Antik Çağ Anadolu Uygarlıkları konusunda çok önemli araştırmalara ve çok sayıda kitaba sahip olan Sefa Taşkın, Hattuşa'nın tarihi sürecini, Hititler’in Anadolu’daki yaklaşık 400 yıllık egemenliklerinin etkilerini görsel desteklerle anlattı.