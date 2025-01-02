2024-2025 Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programında yer alan Korfbol 2.Etap Grup Müsabakalarının Çorum’da yapılacağı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, yıldızlar ve gençler olmak üzere 2 kategoride düzenlenecek grup müsabakaları 24-28 Mart tarihlerinde yapılacak.

KORFBOL NEDİR?

Korfbol, erkeklerle kadınların birlikte oynadıkları tek takım sporudur. Oyun, basketbol ve hentbola benzer olsa da, belirgin özelliklerle onlardan ayrılır.

Oyunun amacı, topu rakip takımın korf denilen, sepete benzer yüksek potasına atmaktır. Korfbol her yaştaki kadın ve erkeklerin oynayabilecekleri bir spordur. Kapalı alanlarda oynanmasının yanı sıra, çimde, kumda veya suda da oynanabiliyor.