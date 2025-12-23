Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni yılda uygulanacak köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni yıldan itibaren geçerli olacak zam oranını duyuran Uraloğlu, artışın Yeniden Değerleme Oranı (YDO) dikkate alınarak belirlendiğini ifade etti.

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİNDE YENİ TARİFE

Yeni tarifeye göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde otomobiller için tek yön geçiş ücreti mevcut 47 TL'den 59 TL'ye yükselecek.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde ise halihazırda 80 TL olan geçiş ücreti, yapılan zam sonrası 100 TL olarak uygulanmaya başlanacak.

OSMANGAZİ VE ÇANAKKALE KÖPRÜLERİ 998 TL OLACAK

Otomobiller için 795 TL olan Osmangazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri ise yeni tarifeyle birlikte 998 TL’ye çıkacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI ESAS ALINDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olarak açıklanmıştı.