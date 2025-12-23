Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aralık ayı toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38’e çekmesi, mevduat piyasasında da hızlı bir düşüş sürecini tetikledi.

Yılın başında 1 milyon TL’nin 32 gün vadeli getirisi 44 bin TL’ye kadar yükselirken, son haftalarda bu tutar kayda değer şekilde geriledi. Bankaların sunduğu en yüksek oranlarda yaşanan düşüş, yatırımcıların mevduat kazançlarını doğrudan etkiledi.

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM

Geçtiğimiz hafta başında vadesiz hesapta para bulundurma şartı olmaksızın %41,50 seviyesinde olan en yüksek mevduat faizi, bu hafta %41’e geriledi. Böylece son ayların en düşük seviyesi görülmüş oldu.

-En yüksek mevduat oranları (22 Aralık 2025)

Bankalar arasında en yüksek mevduat faizi sunan kurumlar şu şekilde sıralanıyor:

Odeabank: %41,00

DenizBank: %40,50

QNB Finansbank: %40,50

Akbank: %40,50

VakıfBank: %40,00

Yapı Kredi: %39,75

Fibabanka: %39,50

Alternatif Bank: %39,00

ING: %38,00

TEB: %37,50

1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ

En yüksek faiz oranı dikkate alınarak yapılan hesaba göre 1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi:

Mevduat tutarı: 1.000.000 TL

Faiz oranı: %41

Vade: 32 gün

Net getiri: 26.655 TL

Bu değer, getirinin uzun süre sonra ilk kez 30 bin TL’nin altına düştüğünü gösteriyor.

MEVDUAT FAİZ ORANLARI NEDEN GERİLİYOR?

Getirilerdeki düşüşte iki temel faktör öne çıkıyor:

-TCMB’nin faiz indirimi sonrası bankaların mevduat maliyetlerini aşağı çekmesi.

-Stopaj avantajlarının azalması, getirilerin net tarafta daha düşük görünmesine yol açması.

Yılın başında hem daha yüksek faiz oranları hem de daha düşük stopaj sayesinde 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 44 bin TL’ye kadar ulaşmıştı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE YENİ YIL ETKİSİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Kasım ayında aylık enflasyonun %0,87 olarak açıklanmasının ardından, aralık verisinin de %1 civarında gelmesi bekleniyor. Enflasyonun aşağı yönlü seyri, mevduat faizlerinde ilave indirimlerin önünü açabilir.

ÜCRET ARTIŞLARI KRİTİK

Piyasalarda gözler şimdi asgari ücret ve yeni yıl fiyat ayarlamalarına çevrilmiş durumda.

Ekonomistler, beklentilere paralel veya daha düşük kalacak zamların enflasyonist baskıları azaltabileceğini, bunun da 2026 yılında politika faizinde yeni indirimleri destekleyebileceğini belirtiyor.

Mevduat yatırımcıları açısından ise bu süreç, getirilerin bir süre daha düşük seviyelerde seyretme ihtimalini artırıyor. Bu nedenle bankalar arasındaki oranların yakından takip edilmesi önem taşıyor.

*Bu haberde yer alan bilgi, değerlendirme ve hesaplamalar genel bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım kararları, kişilerin kendi risk ve getiri tercihleri doğrultusunda, yetkili kişi ve kurumların görüşleri alınarak verilmelidir.