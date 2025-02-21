Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi konut kredisi faizlerinin düşmesini beklerken, Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecine girmesi gözleri bankalara çevirdi. Peki, konut kredisi faizleri ne zaman düşecek? Bankacılık sektöründeki gelişmeler ve uzman görüşleri ışığında merak edilen detaylar haberimizde!

MEVCUT FAİZ ORANLARI VE 2025 BEKLENTİSİ

Şu an konut kredisi faiz oranları ortalama yüzde 2,79 seviyesinde seyrediyor. Bankacılık uzmanları, kısa vadede faiz oranlarında ciddi bir düşüş beklemiyor. 2025 yılı için yapılan tahminler, enflasyonun belirgin şekilde gerilemesi durumunda faiz oranlarının yüzde 2,5’in altına inebileceğini öngörüyor. Ancak bunun gerçekleşmesi için ekonomik istikrarın sağlanması büyük önem taşıyor.

2026’DA DAHA BÜYÜK BİR DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Uzmanlara göre, Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflerine ulaşması durumunda 2026’nın ikinci yarısından itibaren konut kredisi faizlerinde önemli bir gerileme yaşanabilir. Hatta bazı tahminler, faizlerin yüzde 1 seviyesinin altına inebileceğini gösteriyor. Ancak bu düşüşün gerçekleşmesi için para politikasındaki sıkı duruşun yumuşatılması ve ekonomik göstergelerin olumlu seyretmesi gerekiyor.

KAMPANYALAR VE ÖZEL FAİZ ORANLARI GÜNDEMDE

2025 yılı içerisinde özel ve kamu bankalarının belirli müşteri grupları için özel konut kredisi kampanyaları düzenlemesi bekleniyor. Özellikle düşük gelirli vatandaşlara ve ilk kez ev alacaklara yönelik teşvik edici faiz oranlarının sunulabileceği belirtiliyor. Ancak genel faiz oranlarının düşmesi için ekonomik istikrarın devamlılığı kritik bir rol oynuyor.

FAİZLERDEKİ DEĞİŞİM YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Konut kredisi faiz oranlarındaki değişimler, gayrimenkul sektörünün canlanması açısından büyük önem taşıyor. Ev almak isteyen vatandaşlar, Merkez Bankası’nın faiz kararlarını ve ekonomik gelişmeleri yakından takip ediyor. Önümüzdeki süreçte yapılacak yeni düzenlemeler, konut piyasasına doğrudan etki edecek.