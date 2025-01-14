Azerbaycan uyruklu Elmin Khalilov idaresindeki 35-ZA-134 plakalı tır, Çorum-Samsun Karayolu Ahmediye kavşağında kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan çelik bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazada orta refüjde bulunan aydınlatma direği devrilirken, kurtarma çalışmaları nedeni ile Çorum-Samsun Karayolu’nda uzun araç kuyruğu oluştu.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK