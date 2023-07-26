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Kaza, Sungurlu-Alaca karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu İstikametine seyir halinde olan F.C. idaresindeki 34 KBL 60 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan E.M.C. yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan E.M.C., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.