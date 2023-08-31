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Gece saatlerinde sürücüsü tespit edilemeyen 19 EK 679 plakalı otomobil Gülabibey Mahallesi muhtarlık binasına çarparak olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Muhtarlık binasında hasar meydana gelirken, kaza yerinden kaçan aracın asfaltta bıraktığı izleri takip eden polis ekipleri kazalı aracı, Gülabibey Mahallesi Millet Caddesi üzerinde terk edilmiş halde buldu.

Hasarlı halde bulunan otomobilde yapılan incelemede kaza esnasında muhtarlık binası önünde bulunan demir dubanın otomobilin altına saplandığı tespit edildi.

Polis, kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.