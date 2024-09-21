Edinilen bilgilere göre, Alaca'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan 42 ENF 57 plakalı konteyner yüklü TIR, Şekerhacılı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonrasında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. TIR’da yüklü olan konteynerler yola saçılırken Alaca - Sungurlu yolu çift taraflı araç trafiğine kapandı. Yolda yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşurken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ve devrilen TIR’ın olay yerinden kaldırılmasının ardından yol temizlenerek tekrar trafiğe açıldı.

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Editör: İHA AJANS