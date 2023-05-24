Çorum’un 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyon olan takımı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın konser sırasında sahneye gelerek ünlü sanatçı Ali Kınık’a Çorum FK forması ve atkısı hediye etti. Taraftara da jest yapan Başkan Oğuzhan Yalçın, şampiyonluk kupasını salona getirdi.

Çorum FK tribün liderlerinin ellerinde yükselen şampiyonluk kupasına Cumhur İttifakı Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Vahit Kayrıcı, İl Başkanları Murat Günay, Agah Karapıçak, Şakir Yıldırım ve Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da alkışlarıyla eşlik etti.

Ünlü sanatçı Ali Kınık da konserde Çorumspor formasıyla sahne alarak salonu hınca hınç dolduran hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.