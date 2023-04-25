23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında Şehit Onur Bakbak İlkokulu Müdürü Cemalettin Tunç, Sınıf Öğretmeni Gülcan Pekkuz ile öğrenciler Aras Kaynak ve Ecem Pekkuz, Çorum Asker Alma Bölge Başkanı Garnizon Komutanı Per. Kd. Albay Mehmet Emin Emeksiz’i ziyaret etti. Makamına oturan öğrencilerle yakından ilgilenerek kendi yazdığı kitap ile birlikte çeşitli hediyeler veren Albay Emeksiz, bayramlarını da kutladı.

İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu da 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Yunus Emre Ortaokulu idareci ve öğrencilerini ağırladı. Ziyarette makama oturan öğrenciler temsili olarak İl Jandarma Komutanı oldu.

Öğrenciler makamda okul güvenliği için alınan tedbirlere devam edilmesi, okulların risk derecesi göz önüne alınarak belli bir plan doğrultusunda asayiş devriyeleri yapılması talimatını verdi.

Öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığı hakkında bilgilendirmeler yapan Uzunoğlu onlara çeşitli hediyeler vererek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları’nı da kutladı.

(Volkan SINAYUÇ)