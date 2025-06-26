Yozgat'ta KKKA nedeniyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti.

Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla köyünde yaşayan Elife Güser, kene tutunmasına bağlı gelişen KKKA nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz hafta baş dönmesi, halsizlik ve yüksek ateş şikayetleriyle Akdağmadeni Devlet Hastanesi’ne başvuran Güser, burada yapılan ilk müdahalenin ardından KKKA şüphesiyle Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan Elife Güser, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen yaşam savaşını kaybetti. Güser’in cenazesi, Ankara’nın Sincan ilçesinde toprağa verildi.

Bu son vaka ile birlikte 2025 yılı içerisinde Yozgat'ta keneye bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.