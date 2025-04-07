Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda Encümen üyelerinin ardından komisyon üyelerinin seçimi de gerçekleştirildi. Buna göre tüm komisyonlar için verilen tek teklif, aynen kabul edildi.

Plan Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Tarife Komisyonu seçimleri ise açık oylama ile yapıldı ve oybirliği ile kabul edildi. Buna göre Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine Mustafa Gökgöz, Erdoğan Cengiz, Ahmet Yağmur Çırak, Nazik Bulut ve Ezgi Eşmen Tüfekçi seçilirken; İmar Komisyonu üyeliklerine Ubeydullah Ahıskalı, Bilal Selman Özünel, Ali Beyaz, Erkan Özbal, Onur Tokül ve Tarife Komisyonu’na ise Ertuğrul Eren, Mehmet Bilal Karakaya, Ahmet Kurtbaş, Doğan Öksüz ve Ümit Gökay seçildi.



