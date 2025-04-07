Çorum Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı yapıldı. Toplantıda; Encümen üyeleri için seçim yapıldı.

Belediye Meclis Salonu'nda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yönetiminde yapılan toplantıda ilk olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği 1 yıllık görev süreleri dolan encümen üyelerinin yerine yeniden Encümen Üye Seçimi yapıldı.

3 Encümen üyesinin seçimi için gizli oy açık tasnif şeklinde yapılan seçimde AK Parti'nin adayları Murat Kılıçlı, Emre Daşdemir ve Ahmet Yağmur Çırak encümen üyeliğine seçildi.