Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasına karşı olmadıklarını kaydeden Yılmaz, “CHP'li belediyeler, belediye başkanları da yargılanabilir. Bağımsız yargılar devreye girer, araştırmalar yapılır Ekrem İmamoğlu da yargılanabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve sokağa çıkan gençlerin bir çığlığı var, adalet istiyor bu insanlar. Jeliboncu Melih'e dokunamayanlar tescilli 'Ankara'yı parsel parsel sattı' diyen yine sizin Bakanınız. Melih'e soruşturma açmayanlar, mental yorgunluk adı altında görevlerinden aldırılanlar bir tane dava açılmamış, daha savcılık soruşturmasını yapmamış bir anda AK Parti gençlik kolları dahil, AK Parti'nin bütün kademeleri 560 milyar gitti, oradan rüşvet aldı, Masak raporları burada, hakim oldular savcı oldular mahkeme oldular adamı zindana attılar. Yargının bu kadar bağımsız olduğuna inanıyorsanız bugünden neden algı yönetiyorsunuz. Bekleyelim hep beraber.” dedi.

Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağını vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi: “560 milyar yalanı. Bakın ya hepiniz belediye meclis üyesisiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son 5 yıllık gelirler toplamı 360 milyar TL. Yolsuzluk dediğiniz rakam 560 milyar TL. Yani İmamoğlu ve avaneleri İBB'nin kasasına giren her kuruşu cebe almış yetmemiş 200 milyar olmayan bir parayı da almış. Yargının bağımsızlığını biz de istiyoruz. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır.”

"ADAMIN SALÇASINI ÇIKARTTIK"

Yılmaz, pazarların denetimi konusunda yapılan çalışmaları desteklediklerini söyledi.

Kentin seçilmiş belediye başkanına 'Nerede o belediye başkanı' diyemez ifadesini kullanan Yılmaz şunları söyledi: "Allah'ın verdiği nimeti kasa kasa çöpe döküp tepki gösteremez. Yaptığınız işin doğruluğunu kimseye tasvip ettirmenize gerek yok ama tane çürük domates bulduk e baktık kamuoyunda da böyle iyi de ses getiriyor, Sayın Başkan'a bu konuda acayip bir teveccüh var sıçraya sıçraya adamın salçasını çıkarttık. Biraz daha üstüne gider turşusunu kurarız. tane çürük domates mevzunun geldiği noktaya bakar mısınız?"

Çorum Belediyesi'nin 6 yıldır görevde olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Sayın başkan pazardan çarşıdan ne kadar uzak olduğunuzu gördük. 6 yıldır pazarlara gitmiyormuşsunuz. Çorumluyuz birbirimizden sorumluyuz. Çorum halkına kimse kötü mal satamaz sonuna kadar yayınınızdayız. Toplumun sağlığı ile kimse oynayamaz." diye konuştu.

BOYKOT ELEŞTİRİLERİNE CEVAP VERDİ

Yılmaz ayrıca boykot eleştirilerine de cevap verdi. Yılmaz şunları söyledi: "Efendim bir tutturmuşsunuz yerli ve milli. Bugüne kadar bu topraklarda durduğumuz nokta yerli ve milli, sadece iktidarcı değil. AKP'nin canını bu yakıyor. Yani biz de AKP'nin dediği gibi tavır alsak, eylemler yapsak yerli ve milli oluruz. Markalar diyorsunuz gidin evinize bakın buzdolabınızı açın muhtemelen yerli ve milli bir tek bulgur kalmıştır."