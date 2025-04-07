Belediye Meclisi’nin Nisan ayı oturumunda konuşan Aşgın, Çorum’da pazarlarda yaşanan bazı sorunları tespit ettiklerini ve bunların çözümü için kararlı olduklarını söyledi.

Pazarlarda aldatmaya ve vatandaşı yanıltmaya asla müsaade etmeyeceklerini belirten Aşgın, “Birinci mesele, tezgâh düzeni. Gördüğünüzü alacaksınız, ön başka arka başka olmayacak. En büyük problemlerden biri, kaliteli ürünü öne koyup, arkaya düşük kaliteli malzemeleri saklamak. Buna izin vermeyeceğiz. Şeffaflık esas olacak.

İkinci mesele, fiyat etiketleri. Pazarda fiyatların yarım kilo veya 250 gram olarak yazıldığını gördük. Böyle bir şey yok! Fiyatlar kilogram bazında yazılacak. Vatandaşımız ister yarım kilo alır, ister 250 gram, isterse 3 kilo. Ama fiyatlar net olacak, aldatmaya yer olmayacak.

Üçüncü mesele, bağırarak satış. Çorum pazarlarında bağıra çağıra satış yapma devri bitiyor. Hemşehrimiz pazara gelmiş, geziyor, ne alacağına kendi karar verir. Kimseyi rahatsız edecek şekilde bağırarak müşteri çekmeye çalışmak yasak olacak.

Dördüncü mesele, satış miktarı kısıtlaması. Vatandaşımız ‘Yarım kilo ver’ diyor, pazarcı ‘Biz yarım satmıyoruz’ diyor. Böyle bir şey yok! İnsanlar tek başına yaşıyor olabilir, evine ihtiyacı kadar almak isteyebilir. Kimseyi zorla bir kilo almaya mecbur bırakmak yok! Pazarlarımızda isteyen istediği kadar alışverişini yapabilecek” dedi.

Pazarlarda denetimleri sıklaştıracaklarını kaydeden Aşgın, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Esnafımızın helal kazanç elde etmesini istiyoruz. Esnaf, esnaflığını bilecek! İşini hakkıyla yapan, alın teri döken esnafımızın başımızın üstünde yeri var. Ama pazarcı kılığına girmiş, aldatma peşinde koşanlara en sert mücadeleyi vereceğiz.

Bakın, geçtiğimiz günlerde Çorum pazarında bir pazarcının domatesleri çöpe dökmesi hepimizin içini sızlattı. Bu kabul edilemez! Ticaret Bakanlığımız da gerekeni yaptı, ilgili pazarcıya ve hal esnafına ağır cezalar kesti. 1,4 milyon TL ile 17,2 milyon TL arasında değişen para cezaları uygulandı. Biz de Çorum Belediyesi olarak bu tür fırsatçılara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 27. maddesi gereğince ilgili tezgâh tahsislerinin iptal edilmesi için gerekli işlemler encümene sunulmuştur.

Belediyemiz, vatandaşlarımızın haklarını koruma noktasında hassasiyetle hareket etmekte olup, bu tür usulsüzlüklerin önüne geçmek adına denetimlerini artırarak sürdürecektir. Çorum halkının haklarını korumak adına hem pazar yerlerinde hem de diğer satış noktalarında kapsamlı denetimler gerçekleştirilecek ve gerekli tüm yasal işlemler titizlikle uygulanacaktır.

Vatandaşlarımız, pazar alanlarında karşılaştıkları herhangi bir usulsüzlük ve haksız uygulamayı belediyemiz zabıta ekiplerine veya 153 Alo Zabıta hattına bildirebilirler.

Sivil toplum kuruluşlarımız, esnaf odalarımız, Ticaret ve Sanayi Odamız da sesini yükseltmeli. Biz işinin hakkını veren esnafımızın yanındayız, ama hile yapanların karşısındayız. Aldatanlara müsaade etmeyeceğiz. Çorum pazarlarını daha adil, daha güvenilir hale getirmek için mücadelemize devam edeceğiz.

Öte yandan, bu konuyu siyasi malzeme haline getiren ve belediyemizi sadece siyasi hesaplarla eleştirenleri esefle kınıyoruz. Çorum Belediyesi, halkın menfaatleri doğrultusunda çalışmaya devam edecek ve bazı siyasi çevrelerin hiçbir art niyetli söylemi bizleri bu yoldan alıkoyamayacaktır.”

Editör: NURDAN AKBAŞ