Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın yönetiminde Cumartesi günü 10.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilen toplantıda Meclis Başkan Vekillikleri, Katip üyelikler ve Encümen üyelerinin ardından komisyon üyelerinin seçimi de gerçekleştirildi. Buna göre tüm komisyonlar için verilen tek teklifler aynen kabul edildi.



İlk olarak 5 kişilik Denetim Komisyonu için seçim yapıldı. Verilen tek teklif kanun gereği gizli oya sunuldu. Buna göre Arslan Kaynar 33, Ertuğrul Eren 32, Mücahit Keskinel 31, Nazik Bulut 26 ve Doğan Öksüz ise 30 oy ile Denetim Komisyonu’na seçildi.

Plan Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Tarife Komisyonu seçimleri ise açık oylama ile yapıldı ve oybirliği ile kabul edildi. Buna göre Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine Muhammet Murat Kılıçlı, Mustafa Gökgöz, Ahmet Yağmur Çırak, Erdem Erol ve Ezgi Eşmen Tüfekçi seçilirken; İmar Komisyonu üyeliklerine Ubeydullah Ahıskalı, Bilal Selman Özünel, Ali beyaz, Ümit Kuyu, Erkan Özbal ve Tarife Komisyonu’na ise Erdoğan Cengiz, Elvan Zorlu, Ahmet Kurtbaş, Müslüm Acar ve Ümit Gökay seçildi.