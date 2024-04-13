Cumhur İttifakı’nın (AK Parti ve MHP) 20, CHP’nin 14 ve YRP’nin ise 3 üyesi ile temsil edildiği Belediye Meclisi’nde Nisan ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yönetiminde Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı. Yeni döneme Kur’an Tilaveti ve dua ile başlayan Belediye Meclis üyeleri daha sonra ise saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu.



Toplantının açılışında katip üyeliklerini ise en genç üye vasfıyla geçici olarak Mehmet Bilal Karakaya ile Emre Daşdemir yerine getirdi. Gündem maddelerine geçilmeden önce ise Başkan Halil İbrahim Aşgın, partiler adına Arslan Kaynar, Aslan Kaya, Serkan Adanır ve Elvan Zorlu birer konuşma yaparak yeni dönemin Çorum’a hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Toplantıda daha sonra ise seçimlere geçildi. Buna göre 1. Meclis Başkan Vekili, 2. Meclis Başkanvekili, 2 katip Üye, 2 Yedek Katip Üye, 3 Encümen Üyesi, 5 Denetim Komisyonu Üyesi kapalı oy açık tasnif usulüne göre belirlendi.

Toplantıda daha sonra ise 5’er Plan Bütçe, İmar ve Tarife Komisyonu Üyesi, OSB Müteşebbis Heyeti, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu, Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Satış Komisyonu, Çorum Belediyeler Çevre Birliğiu’ni 10 asil 11 yedek üye; Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’ne 10 asil 5 yedek üye seçimi açık oylama ile yapıldı.

Belediye Meclis Toplantıları’nın sesli ve görüntülü kayıt edilmesinin onaylandığı toplantıda 5 yıl boyunca Meclisin tatil yapmaması ve tatil ayı belirlenmesi de kabul edildi.

Ampute Milli Takımı’nın Çorum’da ağırlanmasına destek sağlanması, Millet Bahçesi’ndeki Belediye’ye ait yerler için Bakanlıkla trampa yapılması konusunda Encümen ve Başkana yetki verilmesinin onaylandığı toplantıda Sosyal Denge Sözleşmesi ve Toplu İş Sözleşmesi için de Başkana yetki verilmesi onaylandı.



Denetim Komisyonu’nun 2023 yılı raporunun tartışma yarattığı toplantıda 2023 yılı faaliyet raporunun bir bölümü de Halil İbrahim Aşgın tarafından üyelerin bilgisine sunuldu. Belediye Meclis Toplantısı’nda ayrıca Meclisten atanan 3 başkan yardımcısına Başkan Aşgın’ın maaşının 3/2’si kadar ücret verilmesi de onaylandı.