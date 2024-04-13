Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve beraberindeki CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve CHP Merkez ilçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, Kargı Belediyesi’ni ziyaret ederek 31 Mart 2024 tarihinde yeni seçilen Belediye Başkanı Hamit Dereli'yi seçim zaferinden dolayı tebrik ederek bayramını kutladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat Çorum’a gelerek Kargı Belediyesi’ni ziyaret etti. İl Başkanı Solmaz ve Merkez İlçe Başkanı Taşar’ın eşlik ettiği Özgür Karabat, Belediye Başkanı Dereli'yi kutlamayı ihmal etmedi.

Özgür Karabat Kargı Belediyesi ziyaretinde yaptığı konuşmada; “44 yıl sonra şirin ilçemiz Kargı'yı halkçı belediyecilikle buluşturabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hiç şüphem yoktur ki Başkanımız Hamit Dereli üstüne düşen görevi bizimde desteğimizle elinden gelenin fazlasıyla yapacaktır. Bu vesileyle tüm Kargı'lı hemşehrilerimin de Ramazan Bayramını kutluyorum” görüşüne yer verdi.

Kargı Belediye Başkanı Dereli de nazik ziyareti için Karabat, Solmaz ve Taşar’a teşekkür etti.

Editör: SELDA FINDIK