Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Kadeş Meydanı'nda düzenlenen törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü özel bir gösteri sundu. Gerçekleştirilen etkinlikte komandolar, disiplin ve yeteneklerini sergileyerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Komando Bölüğünün gösterisi, tören alanındaki vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Gösterinin sonunda katılımcılar, komandoları uzun süre alkışladı.

Editör: İHA AJANS