Mersin'in Çamyayla ilçesinde görev yaparken Oğuzlar Kaymakamlığına atanan Yılmaz, ilçeye gelişinde kaymakamlık önünde kamu kurumlarının temsilcileri tarafından karşılandı.

Yılmaz, daha sonra makamına geçerek görevine başladı.

İzmir'in Konak ilçesinde doğan Yılmaz, Dumlupınar Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2023'te Aydın'da kaymakam adayı olarak kamu hizmetine başladı.

6 Şubat depremlerinde Malatya'da koordinatör kaymakam olarak görev yapan Yılmaz, nisan ayında atandığı Mersin'in Çamyayla Kaymakamlığı görevini yürütürken, Oğuzlar Kaymakamı olarak görevlendirildi.

Editör: AA AJANS