Ankara’da yaşayan Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden Dr. Hüseyin Örs (77), bu sabah saat 04.00 sıralarında, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olduğu Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Bir süre Sungurlu’da da görev yapmış olan Dr. Hüseyin Örs, Ankara’da, kendi kuşağının popüler isimlerinden biriydi.

Sungurlu’dan Avukat Sevim Tütüncüoğlu Örs’ün eşi, Endüstri Mühendisi Atınç Örs ve Başkent Hastanesi’nde görev yapan Uzm.Dr. Damla Örs Şendoğan’ın babaları, Opr.Dr. Ahmet Celalettin Şendoğan’ın kayınpederi olan Dr. Hüseyin Örs’ün cenazesi, yarın (25 Ocak 2026 Pazar günü) Gölbaşı Mezarlık Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra burada toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi